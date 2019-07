Vreme: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 6. julija - Sprva bo možna kakšna nevihta, lahko tudi močnejša. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, ob morju okoli 23 stopinj Celzija. Nedelja bo spremenljiva do pretežno oblačna s pogostimi plohami in nevihtami, možna bodo krajevna neurja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.