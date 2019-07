Vrh Afriške unije z agendo 2063 za prihodnost te celine

Niamey, 6. julija - V Nigru poteka izredni vrh Afriške unije, ki je namenjen agendi 2063, s katero naj bi pospešili razvoj črne celine in vzpodbudili gospodarsko rast. Predvidenih je 14 projektov na področju infrastrukture, izobraževanja, znanosti, tehnologije, kulture in za zagotavljanje miru. Afrika, kot jo želimo, je geslo vrha, ki bo trajal do ponedeljka.