Brata Pokeršnik na Kitajskem peta, Kotnikova in Jančarjeva deveti

Peking, 6. julija - Slovenska odbojkarja na mivki Jan in Danijel Pokeršnik sta uspešno nastopila na turnirju svetovne serije v Qidongu in osvojila končno peto mesto. Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta morali v osmini finala priznati premoč tekmicama z Norveške in sta bili na koncu deveti.