Barcelona, 6. julija - Španski košarkarski reprezentant črnogorskih korenin Nikola Mirotić se je po petih letih igranja pri Chicagu, New Orleansu in Milwaukeeju v severnoameriški ligi NBA vrnil na staro celino. Osemindvajsetletni in 208 cm visoki Mirotić je podpisal triletno pogodbo z Barcelono.