Židan posvaril pred sodobnimi oblikami fašizma in nacizma

Kočevje, 6. julija - Sodobne oblike fašizma in nacizma po vsej Evropi znova dvigajo glavo in zavračajo napredne vrednote protifašističnega boja, je predsednik DZ Dejan Židan dejal na slovesnosti ob 77. obletnici partizanskih bojev ob Taborski steni pri Kočevski Reki. Začarani krog agresije in zavračanja spet podpihuje ljudi proti ljudem, je opozoril.