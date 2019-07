Dnevnik o nepripravljenosti na sodelovanje v državi (6. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Leon Magdalenc v komentarju Branko Grims o velikem biznisu piše o nepripravljenosti na sodelovanje v državi. Takrat, ko bo en glas razuma ali razsodnosti v tej kloaki na glas zavpil "ne ga biksat, fantje, saj ti ljudje so naredili tudi nekaj dobrega, še več, naredili so veliko dobrega", bo to huje kot podnebne spremembe.