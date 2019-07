Kidričevo, 6. julija - Za člansko ekipo Aluminija bo v novi sezoni igral obetavni napadalec domače nogometne šole Filip Jauk. Osemnajstletnik je z matičnim klubom podpisal prvo profesionalno pogodbo za obdobje treh let. V minuli sezoni je igral v 1. mladinski ligi in je na 23 tekmah dosegel 11 zadetkov, so sporočili iz kluba, ki nastopa v Prvi ligi Telekom Slovenije.