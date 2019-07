Domžale, 6. julija - Nogometaši iz Domžal so v petek odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone 2019/20. V močno pomlajeni zasedbi so gostili tekmece iz srbskega Voždovca in jih premagali z 1:0. Edini gol je dosegel 19-letni Dario Kolobarić.