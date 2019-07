Newyorške borze končale s padci

New York, 5. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v rdečem po rekordnih vrednostih. Vlagatelje skrbi predvsem to, da ameriška centralna banka Federal Reserve julija še ne bo znižala obrestne mere, čeprav je poročilo ministrstva za delo pokazalo na zelo spodbudne razmere na trgu dela, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.