Kanuisti tretji na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane

Liptovsky Mikulaš, 5. julija - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Liptovskem Mikulašu so v zgodnjih večernih urah podelili prve komplete kolajn. Med dobitniki so bili tudi slovenski kanuisti do 23 let. Tine Kancler, Klemen Vidmar in Urh Turnšek so osvojili bronasto kolajno.