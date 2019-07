Ljubljanske kolesarke Giro Rosa začele z 12. mestom

Genova, 5. julija - V Cassano Spinoli v Italiji se je danes začela največja etapna dirka za kolesarke, Giro Rosa. Za uvod v desetdnevno dirko so morale tekmovalke premagati 18-kilometrski moštveni kronometer, ki so ga članice BTC City Ljubljane končale na 12. mestu. Za zmagovalkami iz ekipe Canyon Sram Racing so zaostale dve minuti in 10 sekund.