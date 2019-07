Ljubljanski košarkarji v tretjem bobnu na žrebu v Barceloni

Ljubljana, 5. julija - Košarkarski klub Cedevita Olimpija Ljubljana bo v sezoni 2019/20 nastopil v evropskem pokalu, ki poteka pod okriljem Uleba. Prireditelji tekmovanja so ljubljansko ekipo pred žrebom, ki bo 12. julija v Barceloni, uvrstili v tretji boben. V njem so tudi črnogorska Budućnost iz Podgorice, turški Tofas Bursa in nemški Ulm.