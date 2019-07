V DZ obsodbe napovedi morebitnih fizičnih ovir na slovensko-italijanski meji

Ljubljana, 5. julija - V DZ se vrstijo obsodbe napovedi italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija glede možnosti postavitve ovir na slovensko-italijanski meji za zajezitev nezakonitih migracij. Med drugim so v poslanskih skupinah ocenjevali, da bi bile fizične ovire nesprejemljive in neevropske, medtem ko so mnenja o mešanih patruljah še vedno različna.