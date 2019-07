Spodbudni podatki s trga dela niso navdušili vlagateljev

New York, 5. julija - Indeksi na newyorških borzah se ob začetku trgovanja po četrtkovem prazničnem premoru znižujejo. Čeprav je danes objavljeno poročilo ministrstva za delo pokazalo na zelo spodbudne razmere na trgu dela, analitikov to ni navdušilo. Bojijo se namreč, da bo to ameriško centralno banko Federal Reserve odvrnilo od tega, da že julija zniža obrestno mero.