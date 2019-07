V Radovljici danes osrednji del dogodka Dobrodošli doma

Ljubljana, 6. julija - Rojaki in rojakinje iz sveta in zamejstva se bodo danes zbrali v Radovljici na osrednjem delu dogodka Dobrodošli doma. Organizatorji so pripravili pisan program na več lokacijah po mestu. Zbrane bosta nagovorila minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik in župan Radovljice Ciril Globočnik.