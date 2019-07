V Novem mestu pripravljeni za jubilejni, 20. mednarodni Jazzinty

Novo mesto, 7. julija - V Novem mestu je vse pripravljeno za jubilejno, 20. mednarodno delavnico s festivalom Jazzinty, ki bo potekala med 12. in 17. avgustom. Prireditelji so v jubilejnem letu na delavnico in festival povabili nova imena izkušenih mentorjev in mednarodno priznanih glasbenikov, katerih ustvarjalnost sledi novim smernicam v jazzu in improvizirani glasbi.