Ljubljanska borza: Indeks okoli izhodišča

Ljubljana, 5. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil rahel zdrs. Vlagatelji so opravili za 1,3 milijona evrov prometa, najprometnejše so bile delnice Krke, KD Group in NLB. Med pomembnejšimi so se najbolj podražile delnice Uniorja in Luke, najbolj pocenile pa delnice NLB.