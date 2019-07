Za osebna vozila danes zaprti cesti na Mangartsko sedlo in proti Ukancu

Log pod Mangartom/Bohinj, 6. julija - Za osebna vozila bosta danes do 18. ure zaprti prometno zelo obremenjeni cesti na Mangartsko sedlo in proti Ukancu na območju Bohinja. Gre za promocijski ukrep, s katerim želijo izvajalci akcije za en dan umiriti promet in obiskovalce spodbuditi k trajnostni mobilnosti. Dostop je možen peš, s kolesom ali brezplačnim javnim prevozom.