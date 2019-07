Slovenski evroposlanci kritični do Salvinijevih izjav o fizičnih ovirah na meji

Ljubljana, 5. julija - Večina evropskih poslancev iz Slovenije je kritičnih do napovedi italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija o možnosti fizičnih ovir na slovensko-italijanski meji. Nekateri so v pisnih odgovorih za STA napovedali, da bodo o tem spregovorili tudi v Evropskem parlamentu. Mnenja o mešanih patruljah na meji pa so deljena.