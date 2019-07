Daniel Libeskind in Caryl Englander združena za instalacijo o Auschwitzu

Varšava, 8. julija - Ob bližnji 75. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz leta 1945 je v Državnem muzeju Auschwitz-Birkenau na ogled instalacija Through the Lens of Faith. Oblikoval jo je poljsko-ameriški arhitekt Daniel Libeskind, na njej pa so razstavljeni portreti ameriške fotografinje Caryl Englander, poroča poljska tiskovna agencija PAP.