Muzej Dunaja čez poletje zasedli ulični umetniki in skejterji

Dunaj, 8. julija - V Muzeju Dunaja je na ogled razstava z naslovom Takeover. Ker bodo muzej jeseni začeli prenavljati, so izkoristil priložnost in med svoje zidove povabili ulične umetnike. V muzeju sta tako poleg kurirane razstave uličnih umetnikov urejena tudi skejt park in prostor za delavnice. Razstava bo na ogled do 1. septembra, vstop je prost.