Jesenice, 5. julija - Iz hokejskega kluba Jesenice so sporočili, da bodo v prihajajoči sezoni igrali v alpski ligi, državnem prvenstvu in pokalu Slovenije. Vodstvo kluba trenutno išče trenerja, predsednika in pokrovitelje, s katerimi bodo tvorili pozitivno jeseniško zgodbo tudi v prihodnje.