V Sevnici odprli prenovljeni kopališki bazen

Sevnica, 6. julija - V Sevnici so v petek odprli prenovljeni, leta 1985 zgrajeni krajevni kopališki bazen. Sevniška občina bo za njegovo prenovo, ki je njena letošnja največja naložba, skupaj z davkom odštela nekaj manj kot 1,2 milijona evrov. Za zdaj so prenovili le bazenski školjki in napeljave ob bazenu, v jeseni pa se bodo lotili še strojnice in filtrske postaje.