Na Rudnici pri Podčetrtku odprtje stolpa zdravja in veselja

Podčetrtek, 6. julija - Na Rudnici pri Podčetrtku bodo danes odprli 40 metrov visok stolp zdravja in veselja, ki so ga začeli postavljati februarja letos. Župan Podčetrtka Peter Misja je za STA naložbo ocenil na dobrih 210.000 evrov. Dela so sicer zamujala približno mesec dni, po besedah Misje zaradi težko dostopnega terena v deževnem obdobju.