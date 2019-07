Na Hrvaškem v spopadu med migranti več ranjenih

Zagreb/Plitvice, 5. julija - Na območju Plitviških jezer na Hrvaškem je v četrtek zvečer prišlo do spopada med najmanj sedmimi migranti iz Afganistana in Pakistana, v katerem jih je bilo več ranjenih z nožem, je danes sporočila hrvaška policija. Pakistanski državljan je v kritičnem stanju v bolnišnici v Zadru, tri lažje ranjene so oskrbeli v bolnišnici v Gospiću.