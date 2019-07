Ljubljanska borza: V ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 5. julija - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je začelo z rastjo indeksa blue chipov SBI TOP. Ta se je do 11.15 v primerjavi s četrtkom zvišal za približno četrt odstotka, navzgor ga potiskajo delnice Luke Koper, Krke in Zavarovalnice Triglav. Za vlagatelje so najbolj zanimive delnice novomeškega farmacevta.