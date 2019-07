V zadnjem dnevu policisti izsledili skoraj 70 ilegalnih prebežnikov

Ljubljana/Celje/Žužemberk/Koper, 5. julija - V zadnjem dnevu so na območjih policijskih uprav Ljubljana, Celje, Novo mesto in Koper obravnavali 69 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Osem jih je zaprosilo za mednarodno zaščito, ostale so oziroma bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom. V zadnjem obdobju so sicer izsledili tudi okoli 100 tujcev dnevno.