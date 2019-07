V Osijeku se po komarjih zdaj borijo s ščurki

Zagreb/Osijek, 5. julija - Prebivalci največjega slavonskega mesta Osijek so v preteklih tednih trpeli zaradi nezaslišane invazije komarjev. Za boj proti tem neprijetnim žuželkam so zahtevali in dobili pomoč hrvaške vlade. Zdaj pa so mesto zasedli ščurki. Po nekaterih ulicah ni mogoče hoditi, ne da bi pohodili ščurke, ki jih mrgoli na tleh.