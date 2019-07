Organizatorji OI 2020 navdušeni zaradi dobre prodaje vstopnic

Tokio, 5. julija - Organizatorji olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu so navdušeni zaradi dobre prodaje vstopnic, saj so jih v prvem delu prodaje prejšnji mesec Japonci pokupili 3,22 milijona. Zato že razmišljajo, da bi dodatne namenili za drugi del prodaje avgusta. Na posebni loteriji pa se bodo lahko potegovali le tisti, ki so v prvem delu ostali praznih rok.