Slikanica Srečkov kovček Dunje Jogan med dobitniki nagrade PEN Translates

Ljubljana, 5. julija - Avtorska slikanica Srečkov kovček Dunje Jogan, ki je leta 2017 izšla pri založbi Zala, je med dobitniki nagrade PEN Translates Award, ki jo podeljuje Angleški PEN. Slikanica bo v angleščini v prevodu Olivie Hellewell v maju 2020 pod naslovom Felix after the rain izšla pri založbi Tiny Owl, so sporočili iz založbe Zala.