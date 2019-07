V Sudanu dogovor med vojsko in opozicijo o triletnem prehodnem obdobju

Kartum, 5. julija - V Sudanu sta se vojaški svet in opozicijska zveza Sile za svobodo in spremembo (FFC) dogovorila o vzpostavitvi triletnega prehodnega obdobja, v okviru katerega bodo vzpostavili vrhovni svet in neodvisno tehnokratsko vlado. Po koncu prehodnega obdobja bodo v državi izvedli volitve, poroča na spletni strani britanski BBC.