V Mariboru še tretjič Letni kino Minoriti

Maribor, 6. julija - S projekcijo slovenskega filma Ne bom več luzerka in pogovorom z režiserko Uršo Menart se danes v avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor tretje leto zapored začenja Letni kino Minoriti. Filmske projekcije bodo vsako soboto in sredo, po novem pa tudi dva petka, potekale vse do konca avgusta.