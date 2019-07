Na Ptuju uredili še eno montažno krožišče

Ptuj, 5. julija - Ptujska mestna občina se je na podlagi smernic varnostnega sosveta in pobud občanov po umirjanju prometa odločila z današnjim dnem v križišču Volkmerjeve ceste in Ulice 5. prekomorske za umirjanje prometa vzpostaviti montažno krožišče. Kot so pojasnili na občini, se je taka rešitev pred leti izkazala kot pozitivna, saj so s tem zmanjšali hitrost.