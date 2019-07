Šentjurska občina v obnovo ceste Jakob-Rifnik

Šentjur, 5. julija - Šentjurski župan Marko Diaci je danes z direktorjem celjske družbe Vzdrževanje in obnova cest Romanom Moškotevcem podpisal pogodbo o obnovi lokalne ceste Jakob-Rifnik v dolžini 410 metrov. Vrednost del, ki se bodo začela konec meseca, je 145.000 evrov, zaključena naj bi bila do konca novembra, so sporočili s šentjurske občine.