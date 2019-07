Američani kot vedno bučno proslavili dan neodvisnosti

Washington, 5. julija - Američani so v četrtek proslavili 243. rojstni dan svoje države na tradicionalen način, med drugim z ognjemeti. Predsednik ZDA Donald Trump pa si je na travniku National Mall pred spomenikom Abrahamu Lincolnu v Washingtonu omislil "Pozdrav Ameriki" s tanki, letali in govorom, med katerim je bil nenavadno umirjen in spoštljiv.