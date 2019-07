V NUK odprli razstavo o Slovencih na Hrvaškem

Ljubljana, 4. julija - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani so odprli razstavo Sosedje Slovenci - Slovenci na Hrvaškem, ki jo je NUK pripravil v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja. Namen je prikazati, kje vse Slovenci na Hrvaškem živijo, kakšna je njihova povezanost v društvih ter izpostaviti vidne Slovencev, ki so živeli na Hrvaškem.