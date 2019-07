Polenčič tretji v kvalifikacijah evropskega prvenstva za mladince in mlajše člane v slalomu

Liptovsky Mikulaš, 4. julija - Na Slovaškem v Liptovskem Mikulašu se je s kvalifikacijami kanuistov in kajakašic začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Nastopilo je dvanajst slovenskih predstavnikov, ki so bili polovično uspešni. Najboljši rezultat kvalifikacij je s tretjim časom postavil kanuist Nejc Polenčič.