Pred obalo Tunizije pogrešajo okoli 80 migrantov

Tunis/Rim, 4. julija - Blizu mesta Zarzis na jugu Tunizije je v sredo potonil čoln z migranti. Na krovu naj bi jih bilo okoli 80. Štiri so rešili in namestili v migrantski namestitveni center v Zarzisu, eden od njih je kasneje umrl v bolnišnici. Ostale še pogrešajo, so danes sporočili iz Mednarodne organizacije za migracije.