Odbor DZ za izobraževanje se je seznanil s poročilom o izvajanju nacionalnega programa za mladino za leto 2018

Ljubljana, 4. julija - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je na današnji seji seznanil s poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018. Strinjali so se, da so nekatere stvari v poročilu pozitivne, najmanj pa je bilo postorjenega pri bivanjskih razmerah mladih.