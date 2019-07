Projekt Triglav Kranj se lahko začne

Kranj, 4. julija - Mestna občina Kranj, Zavod za šport Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj ter 16 športnih klubov so danes podpisali pismo o nameri za izvedbo projekta Triglav Kranj. S tem so potrdili medsebojno sodelovanje v skupnem projektu, katerega namen je krepitev športa na območju kranjske občine in širše.