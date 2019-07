Gibraltar ustavil tanker z nafto, domnevno namenjen v Sirijo

Gibraltar, 4. julija - Gibraltarske oblasti so danes ustavile supertanker, za katerega sumijo, da je v Sirijo prevažal surovo nafto in s tem kršil sankcije Evropske unije, je pojasnil gibraltarski premier Fabian Picardo. Teheran je kasneje obsodil "nezakonit zaseg iranskega tankerja" in na zagovor poklical britanskega veleposlanika.