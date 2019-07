Pikalo v Helsinkih poudaril pomen znanosti, družbe in posameznikov za razvoj EU

Helsinki, 4. julija - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je na današnjem neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost v Helsinkih poudaril pomen znanosti, družbe in posameznikov v novem razvojnem modelu EU. Ministri so se sicer tokrat med drugim osredotočili na razpravo o raziskavah in inovacijah za inovacijsko vodeno trajnostno rast.