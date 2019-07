Ljubljana, 4. julija - Svojci pogrešajo mladoletno Mileno Zogović iz Ljubljane. Visoka je približno 165 centimetrov, srednje postave in ima temno rjave dolge lase. Da jo pogrešajo, so policiste policijske postaje Moste obvestili v sredo, pogrešano pa so nazadnje opazili v okolici Sostrega.