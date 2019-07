Pogrešajo 74-letnega Alberta Ivića

Slovenske Konjice, 4. julija - Policijo so danes obvestili o pogrešanem 74-letnem Albertu Iviću, državljanu Avstrije in Hrvaške. Od doma v Avstriji je odšel pred tremi tedni, v sredo pa je vstopil v Slovenijo. Oblečen je v majico s kratkimi rokavi rdeče barve, kratke hlače in obut v natikače. Kdor bi o pogrešanem kar koli vedel, naj o tem obvesti policijo.