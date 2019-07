V Celovcu sodni proces proti Slovencema zaradi preprodaje drog

Celovec, 4. julija - Dva Slovenca in Hrvat so se morali danes zaradi preprodaje drog v velikem slogu zagovarjati na deželnem sodišču v Celovcu. Tožilstvo jim očita, da so prekupčevali s skoraj štirimi kilogrami heroina in 800 grami kokaina. Slovenec in Hrvat sta krivdo priznala, še en Slovenec krivdo zanika, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.