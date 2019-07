Ponekod na zahodu države ni več velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Postojna/Ajdovščina/Nova Gorica, 4. julija - Velike požarne ogroženosti naravnega okolja v nekaterih občinah na zahodu države, ki je bila razglašena 25. junija, ni več. Med drugim je ni več v občinah Postojna, Sežana, Ajdovščina in Nova Gorica. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta od danes na teh območjih nehala izvajati poostren nadzor.