Pobudo 50 minut med Mariborom in Ljubljano podprli tudi v Celju

Celje, 4. julija - Državljansko pobudo 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki opozarja na nesprejemljivost dolgotrajne poti med največjima mestoma v državi, je danes s pismom podpore podprla še celjska mestna občina in se tako pridružila mariborski in ljubljanski, so sporočili pobudniki spletne peticije, ki jo je doslej podpisalo več kot 1700 ljudi.