Poslanska skupina NSi za odpravo mešanih patrulj na slovensko-italijanski meji

Ljubljana, 4. julija - Poslanska skupina Nova Slovenija (NSi) zahteva sklic nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za zunanjo politiko, na kateri bi obravnavali mešane policijske patrulje na slovensko-italijanski meji. Poudarjajo, da so te napaka in da lahko imajo dolgoročne negativne posledice.