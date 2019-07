Na jugu Dalmacije v nesreči katamarana trije poškodovani

Zagreb/Mljet, 4. julija - Zaradi nestrokovnega upravljanja je danes v obalo otoka Mljet v južni Dalmaciji trčil katamaran. Tri osebe so poškodovane, je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Eno poškodovano osebo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Split, dve z rešilcem v dubrovniško bolnišnico. Podrobnosti o poškodbah niso znane.