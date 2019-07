Štirje nekdanji šolski ministri za izenačitev financiranja javnih in zasebnih šol

Ljubljana, 4. julija - Štirje nekdanji ministri za izobraževanje iz desnosredinskih vlad so poslanke in poslance pozvali, naj odločbo ustavnega sodišča o financiranju zasebnih osnovnih šol uresničijo, "kot je bila zamišljena", to je, da se financiranje javnih šolskih programov na javnih in zasebnih šolah izenači. DZ bo o predlagani noveli razpravljal na julijski seji.